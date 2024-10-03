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Новости

03 октября, 15:30

Происшествия

Новости регионов: 96 человек задержаны в Петербурге по делу о махинациях с криптовалютой

Новости регионов: 96 человек задержаны в Петербурге по делу о махинациях с криптовалютой

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Масштабные обыски прошли в Петербурге по делу о махинациях с криптовалютой. Задержаны 96 человек. Известно, что злоумышленники создали анонимную платежную систему, а также криптобиржи и несколько инфраструктурных сервисов в Сети. Чаще всего к их услугам прибегали люди, которые занимаются криминалом. С помощью таких обменников они могли анонимно делать переводы и обналичивать нелегальный доход.

Тем временем пожар в селе Айдар-Николаевка в ЛНР помогли остановить сотрудники ГАИ. Трое дорожных инспекторов приехали на место и присоединились к тушению. Там же работали спасатели, росгвардейцы и местные жители. Общими усилиями удалось не допустить огонь к жилым домам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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