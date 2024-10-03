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Новости

03 октября, 17:30

Происшествия

Новости регионов: ярославский зоопарк опубликовал первое видео со спасенным кенгуренком

Новости регионов: ярославский зоопарк опубликовал первое видео со спасенным кенгуренком

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Ярославский зоопарк опубликовал первое видео со спасенным кенгуренком. Там детеныш находится на передержке под присмотром специалистов. Животному ничего не угрожает, его состояние удовлетворительное. На данный момент специалисты решают вопрос о передаче детеныша обратно в калужский Парк птиц, откуда его и украли. Мужчину с похищенным кенгуренком задержали во Владимирской области.

Также стало известно, что в Сочи турист выжил во время шторма. Он был на пляже в момент непогоды, но метеоусловия не остановили его: мужчина решил искупаться. В итоге вода накрыла отдыхающего с головой и стала уносить в море. С большим трудом турист смог выбраться на берег.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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