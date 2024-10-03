Новости регионов: ярославский зоопарк опубликовал первое видео со спасенным кенгуренком

Ярославский зоопарк опубликовал первое видео со спасенным кенгуренком. Там детеныш находится на передержке под присмотром специалистов. Животному ничего не угрожает, его состояние удовлетворительное. На данный момент специалисты решают вопрос о передаче детеныша обратно в калужский Парк птиц, откуда его и украли. Мужчину с похищенным кенгуренком задержали во Владимирской области.

Также стало известно, что в Сочи турист выжил во время шторма. Он был на пляже в момент непогоды, но метеоусловия не остановили его: мужчина решил искупаться. В итоге вода накрыла отдыхающего с головой и стала уносить в море. С большим трудом турист смог выбраться на берег.

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