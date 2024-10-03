Новости регионов: турист выжил во время шторма в Сочи

В Сочи турист выжил во время шторма. Он был на пляже, но непогода не остановила его, поэтому мужчина решил искупаться. В итоге вода накрыла отдыхающего с головой и стала уносить в море. С большим трудом турист смог выбраться на берег.

Семью Ворониных из крымского поселка Ливадия ждут в Москве на финале фестиваля "Здоровая семья – сильная Россия" проекта "Многодетная Россия", который пройдет уже в этом месяце, в октябре. Воронины оказались в числе победителей творческого конкурса "Семейный Олимп", предоставив видео о своей большой и дружной спортивной семье.

Масштабные обыски прошли в Санкт-Петербурге по делу о махинациях с криптовалютой. Задержаны 96 человек. Как сообщили в МВД, злоумышленники создали анонимную платежную систему, а также криптобиржи и несколько инфраструктурных сервисов в интернете. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

