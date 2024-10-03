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Новости

03 октября, 11:30

Происшествия

Новости регионов: турист выжил во время шторма в Сочи

Новости регионов: турист выжил во время шторма в Сочи

Следователи выясняют обстоятельства ДТП с подростками в Москве

Новости регионов: огонь охватил 4 тысячи "квадратов" театра в Хабаровске

Новости мира: Израиль нанес ночной удар по столице Ливана

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Полиция устанавливает обстоятельства ДТП на Сиреневом бульваре в Москве

Новости регионов: подозреваемый в краже кенгуру задержан во Владимирской области

На Сиреневом бульваре в Москве перевернулся автомобиль с подростками

Подозреваемый в краже кенгуру из зоопарков задержан

Автомобиль с подростками перевернулся на Сиреневом бульваре в Москве

В Сочи турист выжил во время шторма. Он был на пляже, но непогода не остановила его, поэтому мужчина решил искупаться. В итоге вода накрыла отдыхающего с головой и стала уносить в море. С большим трудом турист смог выбраться на берег.

Семью Ворониных из крымского поселка Ливадия ждут в Москве на финале фестиваля "Здоровая семья – сильная Россия" проекта "Многодетная Россия", который пройдет уже в этом месяце, в октябре. Воронины оказались в числе победителей творческого конкурса "Семейный Олимп", предоставив видео о своей большой и дружной спортивной семье.

Масштабные обыски прошли в Санкт-Петербурге по делу о махинациях с криптовалютой. Задержаны 96 человек. Как сообщили в МВД, злоумышленники создали анонимную платежную систему, а также криптобиржи и несколько инфраструктурных сервисов в интернете. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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