Дело об организации незаконной миграции возбуждено после пожара в хабаровском театре

Фото: телеграм-канал "Следком"

Уголовное дело об организации незаконной миграции возбуждено в ходе расследования пожара, произошедшего в Хабаровском краевом академическом музыкальном театре, сообщает пресс-служба СК РФ.

По версии следствия, 3 октября рабочие ремонтировали кровлю театра. Во время сварочных работ один из ремонтников допустил попадание искр на утеплитель, что привело к пожару. В связи с этим действиям сотрудника подрядной организации, проводившей ремонт здания, будет дана оценка по статье "Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности".

Также во время расследования выяснилось, что десять работников являются гражданами Узбекистана и лишь четверо из них находились в России на законных основаниях. В результате директора и начальника смены подрядной организации подозревают в организации незаконной миграции. На них возбудили дело, которое было соединено в одно производство с ранее возбужденным делом о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ.

Сотрудники СК уже направили ходатайство об аресте подозреваемых. Также судом рассматриваются материалы об административном аресте мигрантов.

"Следствием изучаются их личные дела, проверяется деятельность уполномоченных должностных лиц, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия в сфере миграции", – сказано в сообщении.

Сейчас при содействии УФСБ и УМВД России по Хабаровскому краю проводятся следственные мероприятия. Так, следователи уже провели обыски, в том числе в офисе подрядчика, изъяли и осмотрели документацию. При этом они продолжают осматривать место происшествия вместе с криминалистами, а также допрашивать свидетелей.

Пожар в театре произошел в ночь на 3 октября. У здания загорелись обшивка и кровля на 1 000 квадратных метрах. Впоследствии обрушилась кровля и стены, а площадь возгорания увеличилась до 4 000 квадратных метров. Кроме того, в здании взорвались 4 газовых баллона.

Огонь удалось локализовать, а спустя время ликвидировать открытое горение. В тушении возгорания принимали участие более 60 специалистов и 15 единиц техники.

Однако при пожаре пострадали трое человек, которые эвакуировались из здания до прибытия спасателей. Двум мужчинам медицинская помощь оказана на месте. Женщина получила травму, ее госпитализировали.

