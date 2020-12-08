Apple представила полноразмерные наушники AirPods Max с чипом H1

Фото: apple.com

Компания Apple представила новые беспроводные наушники AirPods Max в полноразмерном формате. Устройство представлено на сайте компании.

Наушники доступны в пяти цветах, включая космический серый, серебристый, голубой, зеленый и розовый. По заверениям разработчиков, каждая чашка подстроится под анатомию пользователя, а "дышащий" материал обеспечит комфорт при длительном прослушивании музыки.

AirPods Max имеют 40-миллиметровый динамический драйвер, обеспечивающий насыщенное звучание. Наушники, как и остальные модели серии AirPods Pro, оснащены чипом H1. Устройство имеет активное шумоподавление и режим прозрачности, благодаря которому можно слышать сквозь музыку то, что происходит вокруг.

Наушники поступят в продажу 15 декабря. Их цена на американском рынке составит 549 долларов.

Ранее стало известно, что до конца текущего года компания Apple планирует представить еще несколько новых устройств. Предполагается, что это может быть MacBook Pro с 16-дюймовым экраном, который работает на новом чипе собственной разработки. Также планируется презентация приставки Apple TV 2020 на чипе A12Z Bionic. Оперативная память устройства составляет шесть гигабайт, а также 128 гигабайт постоянной памяти.

