Пользователи Instagram смогут загружать посты из веб-версии

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Пользователи Instagram смогут загружать фотографии и видео продолжительностью менее одной минуты через браузер на компьютере. Данная функция станет доступна в четверг, 21 октября.

Также в приложении Instagram появилась функция, позволяющая отметить в качестве автора публикации еще одного человека. Как сообщают разработчики в Twitter, функция получила название Collabs.

Теперь пост будет отображаться в лентах подписчиков обоих авторов. Такие публикации будут иметь общие комментарии и "счетчик лайков". Нововведение распространится и на формат коротких видео.

Кроме того, в приложении должна появиться функция для сбора пожертвований для некоммерческих организаций (НКО).

Ранее сообщалось, что в Telegram начали тестировать функцию рекламных сообщений. При использовании рекламных сообщений данные пользователей собираться не будут. Все подписчики смогут видеть одинаковые сообщения без сегментирования аудитории.