В Tinder появилась функция для поиска партнера для похода на свадьбу

16:25
Фото: depositphotos/Mactrunk
В приложении для онлайн-знакомств Tinder появилась новая функция для поиска партнера для совместного посещения свадеб. Об этом сообщает "Газета.ру".
Администрация сервиса полагает, что новая функция Plus One окажется востребованной, поскольку предстоящий свадебный сезон обещает быть самым масштабным за последние 35 лет в связи с огромным количеством переносов церемоний из-за пандемии.
Пользователи приложения смогут указать в профиле, что ищут партнера для посещения свадьбы или готовы кому-нибудь составить компанию на торжестве. При этом в Tinder отметили, что формулировка "плюс один" при поиске партнера стала использоваться на 45% чаще с начала текущего года.
Ранее сообщалось, что в Telegram начали тестировать функцию рекламных сообщений. При использовании рекламных сообщений данные пользователей собираться не будут. Все подписчики смогут видеть одинаковые сообщения без сегментирования аудитории.
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