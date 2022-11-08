В Альфа-Банке опровергли сообщения о массовом сбое в приложении

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Массового сбоя в приложении или на сайте Альфа-Банка нет. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.

В банке пояснили, что у некоторых людей не получается зайти в приложение, если они находятся за границей. В организации добавили, что это связано с проведением техническим работ.

"Мы рекомендуем зайти позже еще раз либо зайти через VPN, подключив российский IP-адрес", – посоветовали в Альфа-Банке.

Ранее техноэксперт Кирилл Ситнов рассказал, что часто VPN-сервисы воруют данные пользователей и прослушивают разговоры. При установке VPN-приложения требуют предоставить ряд прав доступа, в том числе к сотовой связи, что создает предпосылки для прослушки устройства.



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