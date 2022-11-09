Сервис "Яндекс Go" восстановил работу после сбоя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Доступ к сервисам "Яндекс Go" восстановлен после технического сбоя, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Яндекс".

В компании рассказали, что в настоящее время пользователи вновь могут заказать такси и воспользоваться другими сервисами приложения. Уточняется, что также была восстановлена работа Uber и "Яндекс Лавки".

"Мы понимаем, что многие пользователи столкнулись с трудностями из-за технического сбоя, и приносим свои извинения за неудобства", – отметили в компании.

Там добавили, что водителям и курьерам будет выделена компенсация за простой во время ошибок в работе сервиса.

Накануне сообщалось о сбоях в приложениях по заказу такси "Яндекс Go" и Uber. Ошибки в работе были и у сервиса "Яндекс Лавка".

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