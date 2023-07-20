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14:50

Безопасность

ГД приняла поправку о запрете росгвардейцам публиковать в СМИ и интернете свои фото

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Госдума на заседании 20 июля одобрила поправку, запрещающую росгвардейцам публиковать в СМИ и интернете информацию о себе и войсках. Поправка внесена в законопроект об особенностях комплектования Росгвардии.

Нововведение запрещает личному составу Нацгвардии публиковать информацию – в том числе видео и фото – не только о себе, но и других военнослужащих, в том числе уволенных со службы, гражданском персонале ведомства и родственниках, если та позволяет раскрыть их местоположение и ведомственную принадлежность.

Еще в марте прошлого года глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что в РФ разработали законопроект, предусматривающий возможность заключения краткосрочных контрактов с Росгвардией. По его словам, это позволит вернуть в строй тысячи ветеранов ОМОН и СОБР, которые не хотят подписывать многолетние контракты.

Накануне законопроект было предложено дополнить нормой, которая запретит личному составу Росгвардии публиковать в прессе и интернете данные о себе и войсках. При этом будут предусмотрены некоторые исключения, которые уточнят позже.

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