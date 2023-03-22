Хинштейн предложил ввести краткосрочные контракты на службу в Росгвардии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн предложил предусмотреть в Росгвардии краткосрочные контракты на полицейскую службу. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале по итогам заседания годовой итоговой коллегии ведомства.

"Считаем необходимым ввести механизм заключения краткосрочных контрактов на полицейскую службу в Росгвардии. Тысячи ветеранов ОМОН и СОБР готовы сегодня вернуться в строй для участия в СВО, но не хотят подписывать многолетние контракты", – написал парламентарий.

Он также рассказал, что в настоящее время разработан законопроект, которым предусматривается, что мобилизованные из числа бывших росгвардейцев смогут направляться на службу в родное ведомство. Причем там они смогут нести как военную, так и полицейскую службу.

Кроме того, непосредственно внутри Росгвардии планируется упростить переход сотрудников с военной службы на полицейскую и наоборот.

В январе этого года в Госдуму внесли законопроект о расширении полномочий Росгвардии. Документом предусмотрено предоставление ведомству права прикомандировывать своих сотрудников к госорганам, предприятиям и различным организациям.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!