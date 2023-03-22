16:51Общество
Хинштейн предложил ввести краткосрочные контракты на службу в Росгвардии
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн предложил предусмотреть в Росгвардии краткосрочные контракты на полицейскую службу. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале по итогам заседания годовой итоговой коллегии ведомства.
"Считаем необходимым ввести механизм заключения краткосрочных контрактов на полицейскую службу в Росгвардии. Тысячи ветеранов ОМОН и СОБР готовы сегодня вернуться в строй для участия в СВО, но не хотят подписывать многолетние контракты", – написал парламентарий.
Он также рассказал, что в настоящее время разработан законопроект, которым предусматривается, что мобилизованные из числа бывших росгвардейцев смогут направляться на службу в родное ведомство. Причем там они смогут нести как военную, так и полицейскую службу.
Кроме того, непосредственно внутри Росгвардии планируется упростить переход сотрудников с военной службы на полицейскую и наоборот.
В январе этого года в Госдуму внесли законопроект о расширении полномочий Росгвардии. Документом предусмотрено предоставление ведомству права прикомандировывать своих сотрудников к госорганам, предприятиям и различным организациям.
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