ГД приняла в I чтении законопроект об обязательной дактилоскопии добровольцев

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Госдума одобрила в первом чтении законопроект об обязательной дактилоскопии граждан, поступивших на службу в ВС РФ в качестве добровольцев. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Отмечается, что, согласно действующему законодательству, требование об обязательной дактилоскопической регистрации распространяется в том числе на военнослужащих. Граждане, заключившие контракт с ВС РФ, считаются военнослужащими, однако категория добровольцев, к которой они относятся, в законе о дактилоскопии не указана.

Законопроект внесли в Госдуму в декабре прошлого года. Его авторами выступили главы думских комитетов по безопасности и по обороне Василий Пискарев и Андрей Картаполов.

Документ был разработан в рамках исполнения поручений президента РФ от 2 декабря 2022, связанных с проведением спецоперации на Украине. Он предусматривает внесение поправок в закон "О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации".



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