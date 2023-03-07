МО РФ утвердило порядок поступления россиян в добровольцы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Министерство обороны РФ утвердило порядок поступления российских граждан на военную службу в качестве добровольцев. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что при отборе граждан в добровольческие формирования военкоматам рекомендуется отдавать предпочтение тем, кто прошел военную службу и имеет военно-учетную специальность. Кроме того, кандидатам необходимо соответствовать определенным требованиям по здоровью, а также быть психологически пригодными для несения военной службы.

Ранее в понедельник российский кабмин утвердил правила выдачи добровольцам, участвующим в СВО, удостоверения ветерана боевых действий. Удостоверение позволит его владельцу получать все положенные ветеранам льготы. Для получения документа потребуется обратиться в военкомат по месту постановки на воинский учет.

2 марта Госдума одобрила поправки в закон о дискредитации российской армии. Теперь уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до 15 лет предусмотрена в том числе за распространение фейков о добровольцах.

МО РФ утвердило порядок обеспечения добровольческих формирований оружием и техникой

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