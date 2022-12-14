В ГД внесен проект об обязательной дактилоскопии граждан, заключивших контракт с ВС РФ

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому граждан, заключивших контракт с Вооруженными силами России на прохождение военной службы, могут привлекать к процедуре дактилоскопии (способ опознания человека по следам пальцев рук. – Прим. ред.). Текст законопроекта был размещен в электронной базе ГД.

Авторами инициативы выступили главы комитетов по безопасности и обороне ГД Василий Пискарев и Андрей Картаполов. Депутаты предложили проводить дактилоскопию в отношении военных, проходящих службу не только на территории РФ, но и за ее пределами.

Законопроект был разработан в исполнение подпункта "б" пункта 1 перечня поручений президента России от 2 декабря 2022 года по вопросам, связанным с проведением специальной военной операции на Украине.

До этого Госдума одобрила законопроект о преимущественном праве мобилизованного гражданина на ранее занимаемую им должность. Согласно тексту документа, вернувшийся со службы в ВС РФ гражданин вправе получить прежнее место работы. В случае если позиция будет занята, работодатель обязан предложить ему нижестоящую или нижеоплачиваемую работу.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!