Госдума приняла закон о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Терешков

Госдума приняла закон о приостановке государственной службы в связи с призывом в Вооруженные силы РФ в рамках частичной мобилизации с сохранением рабочего места. Об этом сообщает РИА Новости.

В тексте поправки уточняется, что положение закона распространяется на заключивших контракт на воинскую службу в ВС РФ и добровольцев.

Служба в государственных структурах, согласно документу, возобновится в день выхода сотрудника на рабочее место.

"Государственный служащий обязан предупредить представителя нанимателя о своем выходе на государственную службу не позднее чем за три рабочих дня", – следует из текста поправки.

Ранее Владимир Путин подписал законопроект, согласно которому военнослужащие, принимающие участие в СВО на добровольной основе, будут наделены статусом ветерана боевых действий.

Добровольцы, получившие в ходе СВО ранения, будут наделены статусом инвалида боевых действий. Лица, получившие инвалидность в ходе СВО, будут иметь право на получение социальной помощи по закону "О ветеранах".



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