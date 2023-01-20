В ГД внесли законопроект о праве Росгвардии прикомандировывать сотрудников к госорганам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Госдуму внесли законопроект о расширении полномочий Росгвардии, в соответствии с которым ведомство получит право прикомандировывать своих сотрудников к госорганам, предприятиям и различным организациям. Документ размещен в электронной базе нижней палаты российского парламента.

Авторами инициативы выступили депутаты от "Единой России" Василий Пискарев и Александр Хинштейн, а также представители фракции "Новые люди" Григорий Шилкин и Роза Чемерис.

Пискарев пояснил, что целью расширения полномочий Росгвардии, обеспечивающей охрану важных государственных объектов и спецгрузов, контроль за оборотом оружия, является обеспечение выполнения стоящих перед ведомством задач.

"Мы восполняем пробел в законодательстве, распространяя на войска национальной гвардии практику, уже много лет действующую в других силовых ведомствах", – приводятся его слова на сайте Госдумы.

По словам Пискарева, для успешного обеспечения безопасности объектов ТЭК и эффективной борьбы с экстремизмом и терроризмом Росгвардия должна иметь возможность прикомандировывать своих сотрудников к организациям независимо от их форм собственности. Он уточнил, что направленные на такую работу сотрудники будут оставлены на военной службе с сохранением всех имеющихся социальных гарантий.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об отсрочке для отцов семей, где воспитываются четыре несовершеннолетних ребенка. В настоящее время отсрочка предоставляется отцам четырех детей, которые не достигли 16 лет. Законопроектом предлагается увеличить возраст детей до 18 лет.

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