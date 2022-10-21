В ГД внесли законопроект о повышении ответственности за проникновение на гособъекты

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Группа депутатов от "Единой России" внесла в Госдуму законопроекты, предусматривающие повышение ответственности за проникновение на охраняемые силовиками объекты. Документ опубликован в базе данных нижней палаты российского парламента.

"Самовольное проникновение на охраняемый в установленном порядке объект <...> влечет наложение административного штрафа в размере от 3 до 5 тысяч рублей <...> или обязательные работы на срок до 40 часов, <...> или административный арест на срок до 5 суток", – говорится в проекте закона.

Если же проникновение совершено на объект одного из российских силовых ведомств, в том числе Минобороны, Росгвардии, СВР, ФСБ и полиции, или на объект, осуществляющий мероприятия в сфере мобилизации, то наказание нарушитель может получить в виде штрафа до 10 тысяч рублей, обязательных работ от 40 до 60 часов или ареста на 10 суток.

Еще жестче планируется наказывать за проникновение на подземные и подводные охраняемые объекты. В таком случае речь будет идти о штрафе до 200 тысяч рублей, обязательных работах продолжительностью вплоть до 120 часов или аресте на срок до 15 суток.

Авторами документа значатся Ирина Яровая, Александр Хинштейн, Василий Пискарев, Михаил Шеремет и другие. Они же внесли в Госдуму еще один законопроект, который предполагает введение уголовной ответственности за повторное незаконное проникновение на важные государственные объекты, сооружения на коммуникациях и специальные грузы.

Виновных в подобных преступлениях будут наказывать ограничением свободы на срок до двух лет, лишением свободы на тот же срок или штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Ранее в Госдуму внесли пакет законопроектов, предполагающий ответственность за пропаганду ЛГБТ-ценностей и полный запрет на нее. Под ними подписались почти 400 депутатов из 450.

В случае принятия документов административные штрафы за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди взрослых могут составить до 4 миллионов рублей.



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