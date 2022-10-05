В ГД внесли законопроект об ужесточении требований к производителям алкоголя

Фото: depositphotos/Sonar

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект об ужесточении требований к производителям алкоголя. Соответствующий документ был размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Проектом предусматривается повышение уставного капитала организаций, обращающихся за лицензией на производство этилового спирта, с 10 до 100 миллионов рублей. Также депутаты и сенаторы предложили ввести запрет на оплату уставного капитала неденежными и заемными средствами учредителей.

Если активы организации в процессе деятельности окажутся ниже 100 миллионов рублей, это станет поводом для судебного аннулирования лицензии.

Кроме того, в документе изложены требования к репутации физических лиц, которые являются членами органов управления.

"Несоблюдение требований к деловой репутации лиц – членов органов управления организации ведет к отказу выдачи лицензии на осуществление видов деятельности по производству, хранению и поставкам этилового спирта или алкогольной продукции, относящейся к спиртным напиткам, либо приостановлению действия уже выданной лицензии", – говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, основанием для лишения лицензии может стать факт, согласно которому бенефициарные владельцы или акционеры с долями прямого либо косвенного участия более 10% капитала организаций, у которых ранее была изъята лицензия на производство указанной продукции и с даты аннулирования не прошло 5 лет, находятся в составе компании.

Помимо перечисленных в документе предложений, там же предлагается возможность создания объединения производителей этилового спирта в саморегулируемую организацию. Ее целями, согласно проекту, станут разработка правил и стандартов деятельности в отрасли, а также контроль за их исполнением.

Отмечается, что законопроект авторов не распространяется на организации осуществляющие производство дистиллятов винного, виноградного, коньячного и винодельческой продукции. Это обусловлено тем, что регулирование их деятельности осуществляется законодательством о виноградарстве и виноделии, уточнили разработчики проекта.

Ранее министерство финансов представило законопроект, согласно которому предлагается повысить минимальную стоимость закупки и продажи игристого вина в России.

Кроме того, проект ведомства предполагает установить минимальную стоимость продажи игристого вина в рознице в размере 239 рублей за 0,75 литра. В 2020 стоимость за указанный объем составляла 169 рублей.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!