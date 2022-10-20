В ГД внесли законопроекты, предполагающие полный запрет ЛГБТ-пропаганды

Фото: Агентство "Москва"

Пакет законопроектов, предполагающий ответственность за пропаганду ЛГБТ и полный запрет на нее, внесен в Госдуму РФ.

"Свои подписи под инициативой поставили представители всех думских фракций, проявив небывалое единодушие: всего под законопроектами стоят подписи почти 400 народных избранников, первыми поддержали инициативу 60 депутатов, входящих в межфракционную группу по защите христианских ценностей", – написал вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой в своем телеграм-канале.

Сообщается, что административные штрафы за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди взрослых могут составить до 4 миллионов рублей.

За распространение среди людей, не достигших 18 лет информации, способной "вызвать желание сменить пол", предложили установить штраф от 50 до 100 тысяч рублей для граждан и от 800 тысяч до 1 миллиона рублей для юрлиц. За распространение такой же информации в Сети хотят ввести штраф от 100 до 200 тысяч рублей.

Помимо этого, если ЛГБТ-пропагандой будет заниматься гражданин другой страны, то предлагается ввести для него штраф от 50 до 100 тысяч рублей.

Кроме того, штраф за пропаганду педофилии может достигать 10 миллионов рублей.

Ранее спикер ГД поделился, что законопроект об ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии могут внести в Госдуму на следующей неделе. По его словам, уже в ноябре он может оказаться на подписи у Владимира Путина.

Отмечалось, что 27 октября в ГД пройдут запланированные слушания по законопроектам о запрете ЛГБТ-пропаганды.

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