Эксперт поддержал идею создания зон доставки онлайн-покупок в больницах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин поддержал предложение создать при российских больницах зоны для получения покупок из интернет-магазинов. Своим мнением он поделился в беседе с RT.

"Совершенно разумная вещь. <...> Не всегда родственникам удобно ехать, чтобы привезти что-то. Лучше, чтобы сразу напрямую привозили", – заметил Шапкин.

С идеей создать при медучреждениях зоны доставки онлайн-покупок ранее обратился в Минздрав депутат Госдумы Василий Власов. Он объяснил, что случаи, когда люди совершают заказы, будучи в больнице, не редки, однако получать посылки приходится в общем холле, а иногда и за пределами больницы.

До этого в Госдуме предложили полностью отказаться в России от бумажных медицинских карт. По мнению депутата Александра Петрова, все сведения о пациентах должны полностью храниться в электронном формате.

