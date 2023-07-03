В ГД предложили создать в больницах зоны доставки онлайн-покупок

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Депутат Госдумы Василий Власов предложил создать в медучреждениях зоны для доставки пациентам онлайн-покупок. Соответствующее обращение он направил на имя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, сообщает RT.

Парламентарий отметил, что россияне, находящиеся на стационарном лечении, часто прибегают к услугам онлайн-торговли, чтобы купить продовольственные или другие товары. Однако, пояснил он, не во всех учреждениях есть особые зоны, из-за чего пациентам приходится получать заказы в общем холле, на территории больниц или за их пределами.

"В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности создания при медицинских организациях, оказывающих стационарное лечение, специальных зон передачи заказанных онлайн-товаров с целью обеспечения порядка и санитарных норм взаимодействия пациентов со службами доставки", – следует из обращения депутата.

Ранее в Госдуме предложили полностью отказаться в России от бумажных медицинских карт. Член думского комитета по охране здоровья Александр Петров сообщил, что над вопросом уже работают IT-специалисты. Сведения о здоровье пациентов, по его словам, должны полностью храниться в электронном формате.

