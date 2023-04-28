Милонов объяснил, как должна быть реализована идея о бесплатных сертификатах здоровья

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов отметил, что инициативу по вручению сертификатов здоровья молодоженам нужно реализовать по принципу работы дополнительного медицинского страхования. Об этом сообщает радио КП.

По словам депутата, возможность получения бесплатного сертификата здоровья позволит молодым людям проверить не только свое здоровье, но и позаботиться о будущей благополучной беременности и здоровье ребенка.

Сам сертификат позволит супругам пройти обследование не только в государственной больнице, подчеркнул Милонов.

"Я думаю, что здесь нужно не нагружать районное первичное звено, а сделать это как дополнительное медицинское страхование, чтобы люди могли воспользоваться, условно говоря, этим ваучером и пройти там, где они не будут стоять в очереди с теми, кому и так положены бесплатные медицинские услуги от государства", – объяснил он.

Ранее Милонов направил предложение о возможности вручения сертификатов здоровья на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Он напомнил, что одним из главных направлений российского правительства является поддержка молодых семей и деторождения.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев предложил проработать предложение с Минздравом РФ, так как оно может стать полезной мерой поддержки для граждан страны.



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