ЦБ заявил, что банки не могут ограничивать суточный лимит переводов самому себе

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Банки не могут ограничивать размер или число бесплатных переводов в сутки между счетами одного гражданина в разных финансовых организациях в пределах 30 млн рублей, указал ЦБ РФ в разъяснении кредитным организациям, которое размещено на сайте регулятора.

"Банк России рекомендует банкам в кратчайшие сроки обеспечить выполнение условий закона", – добавили там.

Центробанк объяснил, что человек имеет право переводить суммы между своими счетами при помощи любого канала обслуживания, включая переводы по реквизитам и Систему быстрых платежей. Исключениями являются лишь переводы в отделениях банков и операции с картами.

Соответствующий закон, отменяющий комиссию для переводов средств физических лиц со своих счетов в другие кредитные компании, вступил в силу 1 мая текущего года. По данным СМИ, после этого некоторые банки начали устанавливать суточные лимиты на переводы.

Ранее ГД одобрила во втором и третьем чтениях закон о лимите в 100 тысяч рублей на разовые банковские переводы россиян без открытия счета при упрощенной идентификации. Эта мера нужна для предотвращения отмывания преступных средств и финансирования терроризма.

