"Известия": банки КНР отказываются передавать платежи людям с русскими именами

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Китайские банки отказываются от приема средств не только в случае их приема из РФ, но даже в случае упоминания русских имен в платежных документах. Об этом газета "Известия" со ссылкой на представителей бизнеса.

Российские импортеры вынуждены оформлять документы для переводов через третьи лица, чтобы не указывать связи с РФ, подчеркнул гендиректор АО "Первая Группа" Алексей Порошин. По данным коммерческого директора компании "Импая Рус" Алексея Разумовского, основанием для отмены платежа служат не только не подпавшие под санкции русские имена, но и обычные кириллические надписи.

"Китайские партнеры боятся вторичных ограничений. Они все чаще используют так называемое нулевое доверие в отношениях с российским бизнесом и пытаются исключить любую возможную угрозу", – добавил эксперт.

Об осторожности при работе с платежами с участием компаний из РФ заявили также в пресс-службе ВТБ. Ряд экспертов, включая члена генсовета "Деловой России" Максима Черешнева, видят нежелание банков КНР принимать прямые платежи даже без явных причин.

"Если трансакции производятся через российскую компанию, банки КНР отклоняют платеж из-за страха подпасть под санкции. Деньги зависнут на счете на время проверки, а по регламенту финансовая организация имеет право удерживать их 40 дней и потом вернуть покупателю", – сказала эксперт-практик внешнеэкономической деятельности Екатерина Кизевич.

Эксперты подчеркнули, что Москва и Пекин проводят переговоры по обеспечению бесперебойных расчетов. Одним из решений может стать открытие корсчетов и филиалов банков в двух странах. Другим вариантом могут стать расчеты в криптовалютах, что поможет скрыть конечных бенефициаров и исключить ввод вторичных санкций, добавляли эксперты.

Ранее сразу несколько банков Китая, включая Ping An Bank и Bank of Ningbo, стали возвращать клиентам поступающие из России платежи в юанях. Позже даже небольшие региональные китайские банки стали отказываться принимать платежи из РФ.

