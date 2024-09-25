Экономисты заявили, что рубль продолжит падать из-за укрепления китайского юаня

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Группа экономистов пришла к выводу, что рубль будет снижаться из-за скачка курса китайского юаня, вслед за которым могут укрепиться доллар и евро, сообщает "Московский комсомолец".

Член совета директоров банка "БКФ" Максим Осадчий отметил, что с начала осени рубль снижается не только по отношению к доллару и евро, но и к китайскому юаню, курс которого вырос на 9,4%.

"В начале сентября была мощная нехватка юаневой ликвидности. И только за один день, 4 сентября, курс юаня вырос на 3,7%", – подчеркнул он.

По мнению Осадчего, причиной скачка курса стало то, что российские нефтяники активно скупали юани после размещения облигаций.

Главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев добавил, что если юань укрепляется, то аналогичная ситуация будет с долларом и евро.

"Есть и еще один фактор: снижение мировых цен на нефть. До конца года мы увидим другие отметки по отношению к доллару и к евро. Возможно достижение курса около 100 рублей за доллар", – предположил эксперт.

В свою очередь, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев отметил, что если мир ждет рецессия, то Россия окажется в непростом положении из-за ослабления рубля. По его мнению, российский бюджет сильно зависит от нефти.

Ранее экономист Дарья Копылова порекомендовала россиянам сократить расходы и не пытаться закрыть снижение уровня жизни кредитами. Она считает, что россиянам стоит задуматься о том, как повысить свою производительность труда, где лучше использовать свои таланты и как действовать при сокращении низкопроизводительных рабочих мест офисных служащих и в сфере услуг.