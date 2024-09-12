Доцент Щербаченко: теплая погода осенью спровоцирует рост цен на бензин

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Теплая погода в начале осени может поддерживать высокий спрос на бензин. Это может обернуться ростом цен на топливо, рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ и экономист Петр Щербаченко в беседе с "Газетой.ру".

Эксперт спрогнозировал рост стоимости литра бензина на 1–3 рубля.

"Если в октябре погода ухудшится и спрос снизится, это может сдержать дальнейший рост цен", – считает экономист.

Сетевые заправки могут "придерживать" повышение цен, чтобы сохранить клиентскую базу. При высокой конкуренции заправки не будут увеличивать цены, пока другие компании не начнут это делать.

По словам Щербаченко, спрос на бензин будет снижаться после завершения сезона отпусков в середине сентября. К ноябрю-декабрю ожидается дальнейшее снижение потребления топлива из-за сокращения объемов перевозок.

Тем временем в начале сентября в России приняли меры, которые обеспечили стабилизацию цен на топливо. Меры рассчитаны на долгосрочный период. Специалисты министерства энергетики отметили, что формирования достаточных запасов в размере 2 миллионов тонн бензина и 3,5 миллиона тонн дизеля прошли успешно.