Экономист Копылова призвала не пытаться закрыть снижение уровня жизни кредитами

Фото: depositphotos/vladj55

Россиянам следует сократить расходы, заявила в беседе с "Газетой.ру" экономист Дарья Копылова. Она также призвала не пытаться закрыть снижение уровня жизни, к которому привели рост инфляции и повышение ключевой ставки, с помощью кредитов.

"Сейчас такое поведение наблюдается, например, у молодежи. Лучше по возможности сокращать потребление за счет роскоши и ненужных трат. Россиянам нужно думать о своем месте на рынке труда: как повысить собственную производительность труда, в какой области эффективнее прилагать свои таланты, что делать при сокращении низкопроизводительных рабочих мест офисных клерков и в сфере услуг", – подчеркнула специалист.

Так, по ее словам, инженеры по образованию, которые стали офисными работниками, могут вернуться в производительный сектор. Однако для этого такие специалисты должны будут заранее заняться восстановлением своей квалификации, отметила Копылова.

Вместе с тем, по мнению экономиста, россияне не столкнутся с дефицитом товаров и услуг в 2024 году. Она аргументировала свою позицию тем, что в стране собрали хороший урожай, а российская экономика продолжает функционировать. По словам Копыловой, трудности оплаты импорта являются преодолимыми и коснутся только некрупных игроков рынка.

Результаты проведенного ранее опроса показали, что доход, необходимый среднестатистическому россиянину для счастья, составляет 250 тысяч рублей в месяц. С марта эта сумма увеличилась на 16%, а за год – на 25%. При этом в Москве она оказалась самой высокой – 276 тысяч рублей.