Инвесторы получили от города 53 участка по льготной ставке один рубль в год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С марта 2022 года город передал инвесторам 53 участка по льготной ставке один рубль в год. Земля передается в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, предоставление участков по такой ставке позволяет бизнесу уменьшить расходы на создание рабочих мест и в кратчайшие сроки наладить выпуск продукции, необходимой для жизни и развития города.

На арендованных землях появятся предприятия в сфере производства мебели, стройматериалов, пищевой промышленности и другие объекты. Будет создано более 23 тысяч рабочих мест, добавил заммэра.

"Благодаря мере поддержки предприниматели сэкономят примерно 1,9 миллиарда рублей", – отметил Ефимов.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов подчеркнул, что до 2030 года в столице будет создано не менее 13 отраслевых кластеров. Часть участков для создания новых производств город передал инвесторам в рамках масштабных инвестиционных проектов. Тут, по словам Ликсутова, возведут современные экологичные цеха, где будут выпускать пищевую и инновационную строительную продукции.

Выделенные земли расположены почти во всех административных округах города. 13 участков находятся на территории ТиНАО. Их общая площадь составляет свыше 167 гектаров.

Кроме того, промышленный кластер формируется в Краснопахорском районе, где будут выпускать пищевую продукцию, сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По его данным, на территории возведут распределительный центр мясокомбината, цеха по выпуску молочных, хлебобулочных, кондитерских изделий и готовых блюд. Он также отметил, что арендаторы сэкономят в течение 5 лет почти 800 миллионов рублей.

Ранее столичные власти предоставили инвесторам участки для строительства пяти предприятий на западе Москвы. В ЗАО выделили 16,1 гектара земли для различных фабрик.

В их числе – предприятия по выпуску компонентов уборочной техники, малых архитектурных форм и столярных изделий, мебели, а также продуктов питания. За счет поддержки города арендаторы смогут сэкономить свыше 250 миллионов рублей.