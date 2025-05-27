Автосервис, мойка и минимаркет появятся в составе АЗС в районе Вороново

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлиана Княжевская

Крупную АЗС с услугами и товарами планируют построить в районе Вороново Троицкого административного округа Москвы. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Ведомство выпустило градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) для реализации проекта, рассказала она. Объект будет расположен на 0,18 гектара земли по адресу село Кленово, земельный участок 123А.

Княжевская отметила, что АЗС давно используются людьми не только как место, где заправляют автомобили. Там можно отдохнуть, перекусить, устранить проблемы в машине или приобрести товары.

"Многофункциональная автозаправочная станция общей площадью 360 квадратных метров будет обладать всеми необходимыми характеристиками для комплексного обслуживания граждан", – сказала Княжевская.

Председатель Москомархитектуры назвала АЗС важным элементом транспортной инфраструктуры. Кроме того, по ее мнению, грамотно спланированное размещение и оснащение заправок создают комфортные и безопасные условия для всех участников на дороге.

ГПЗУ является одним из основных документов, которые необходимы при возведении объектов. Там находятся сведения о том, что можно построить, какие максимальные параметры допустимы для того или иного здания. Документ можно получить через сайт правительства Москвы. Услуга предоставляется бесплатно в течение 14 рабочих дней c момента подачи заявления.

Ранее Княжевская сообщала, что новый жилой дом появится в столичном районе Гольяново в рамках программы реновации. Для строительства также разработан ГПЗУ площадью 0,5 гектара. Площадь дома составит 14 тысяч квадратных метров. Его планируют расположить рядом со станцией метро "Щелковская" Арбатско-Покровской линии метро.