Дом по программе реновации построят на Амурской улице в Гольяново

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Новый жилой дом появится в столичном районе Гольяново в рамках программы реновации, пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры.

Как рассказала председатель комитета Юлиана Княжевская, для строительства ведомство разработало градостроительный план земельного участка площадью 0,5 гектара. Площадь дома составит 14 тысяч квадратных метров, а расположат его рядом со станцией метро "Щелковская" Арбатско-Покровской линии метро.

По плану на первых этажах здания разместят объекты социально-бытового назначения. При этом вокруг самого дома создадут зоны отдыха, а также детские и спортивные площадки.

Еще один жилой комплекс по программе реновации ранее построили и в столичном районе Царицыно. Его общая площадь составляет свыше 28 тысяч квадратных метров. ЖК состоит из пяти секций и находится на Ереванской улице.

Новостройка рассчитана на 253 квартиры. В подъездах оборудованы помещения для консьержей, хранения колясок и велосипедов. Для жильцов также сделали пешеходные дорожки, высадили деревья и кустарники, установили фонари и камеры видеонаблюдения.