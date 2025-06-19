Жилой дом появится в районе Москворечье-Сабурово по программе реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столичном районе Москворечье-Сабурово появится новый жилой дом по программе реновации, рассказала председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.

Новостройку планируют построить по адресу Каширское шоссе, владения 66–72. Для этого Москомархитектура уже выпустила градостроительный план участка общей площадью 1,06 гектара. Предельная площадь жилого объекта должна составить 37,3 тысячи квадратных метров.

"Он появится в сформированном городском окружении – недалеко от действующих социальных объектов и удобных транспортных маршрутов", – сказала Княжевская.

Помещения на первом этаже дома станут нежилыми, там можно будет открыть магазины и другие заведения, а также предприятия из сферы услуг. Территорию вокруг новостройки благоустроят, появятся детские и спортивные площадки, места для тихого отдыха.

Ранее столичные власти запланировали возведение жилых домов на западе города в рамках программы комплексного развития территорий. Для этого проекта в Солнцеве реорганизуют участок, площадь которого составляет 3,85 гектара.

На территории построят жилой квартал, где смогут жить около 3 тысяч москвичей, а также подземный паркинг. На первых этажах домов можно будет разместить объекты социально-бытовой инфраструктуры, что позволит создать около 250 рабочих мест.

