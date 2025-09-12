Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Украинские власти все более радикализируются в своих заявлениях, затягивая при этом паузу в переговорах. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родиона Мирошника.

"Европейские страны фактически блокируют возможность Киева участвовать в переговорном процессе. Они всячески давят на Украину, создают у (президента Украины. – Прим. ред.) Владимира Зеленского иллюзию того, что могут быть какие-то иные варианты исхода конфликта", – отметил Мирошник.

Дипломат обратил внимание на то, что Украина отвергает практически все предложения, которые делались в рамках переговорного формата, – они не получают никакого развития на данный момент.

По словам посла, страны Европы стали главным источником оружия для Украины. Так называемая "коалиция желающих" берет на себя основные затраты по поддержке ВСУ.

"Вопрос в том, насколько они вытянут эти затраты в дальнейшем", – подчеркнул представитель МИД.

По информации СМИ, в планы "коалиции желающих" входит не защита Украины, а ее фактический раздел. Хакеры взломали локальную сеть канцелярии французской армии и получили карту "Объединенные силы "коалиции желающих". На ней указана схема размещения контингента иностранных военных на Украине. Согласно полученной информации, в разделе страны будут принимать участие Франция, Великобритания, Румыния и Польша.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине осложнилось из-за ненависти между Владимиром Путиным и Зеленским. Вместе с тем лидер США выразил решительный настрой на завершение кризиса.