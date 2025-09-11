Фото: ТАСС/АР/Ludovic Marin

В планы "коалиции желающих" входит не защита Украины, а ее фактический раздел. Об этом сообщает L'Antidiplomatico со ссылкой на полученные хакерами данные.

Группировка KillNet после взлома локальной сети канцелярии французской армии получила карту "Объединенные силы "коалиции желающих", датированную 16 апреля. На ней указана схема размещения контингента иностранных военных на украинской территории, рассказали журналисты.

Согласно полученной информации, в разделе Украины будут принимать участие Франция, Великобритания, Румыния и Польша. В частности, "Франция нацелена на Житомирскую, Харьковскую и Сумскую области", где есть полезные ископаемые.

Британия намерена "взять под контроль все логистические хабы, чтобы контролировать транспортировку и перекачку энергоресурсов", а Румыния и Польша – приграничные территории и Одесскую область с выходом к морю.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал "ересью" предложения "коалиции желающих" по гарантиям безопасности для Украины. По его мнению, инициативы европейцев не будут иметь последствий. Никакие гарантии безопасности не могут быть разработаны без учета мнения России, подчеркнул политик.