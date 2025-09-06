Фицо заявил, что Словакия не будет отправлять военных на Украину

Фото: 123RF/bumbledee

Словакия не будет отправлять своих солдат на Украину, однако окажет логистическое содействие при обеспечении международных гарантий безопасности. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо в эфире Словацкого радио.

"В случае (договоренности. – Прим. ред.) о гарантиях безопасности (для Украины. – Прим. ред.), мы сможем помочь. Мы готовы (к этому. – Прим. ред.)", – указал он.

По словам премьера, Словакия предоставит странам–гарантам безопасности Киева возможность применять свою транспортную инфраструктуру, что произойдет только при заключении соглашения о международных гарантиях безопасности.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что около 26 стран – участниц "коалиции желающих" готовы отправить войска на Украину.

По его словам, военнослужащие этих государств будут обеспечивать безопасность, присутствовать на суше, в море или воздухе Украины. Они прибудут туда после прекращения боевых действий или установления мира.

