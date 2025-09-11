Глава МИД Турции Фидан: необходимо продолжить переговоры по Украине

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Глава МИД Турции Хакан Фидан призвал возобновить переговоры по урегулированию украинского конфликта с того этапа, на котором они остановились. Об этом он заявил на пресс-конференции со своим итальянским коллегой Антонио Таяни.

Он подчеркнул, что Турция и Италия едины во мнении о необходимости немедленного прекращения украинского кризиса.

"Это не только угрожает региональной безопасности, но и представляет серьезную угрозу глобальной безопасности. С самого начала мы неоднократно и настойчиво подчеркивали опасность разрастания войны и необходимость ее немедленного прекращения", – цитирует Фидана ТАСС.

Россия согласна выполнить договоренности с США по Украине, сообщал ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, завершение конфликта на Украине зависит от стран Европы и самого украинского президента Владимира Зеленского.

Глава Евродипломатии Кая Каллас считает, что конфликт на Украине продлится еще пару лет. По ее мнению, есть два варианта развития событий – реалистичный и пессимистичный. Согласно первой версии, украинский конфликт завершится через пару лет. Последний сценарий предполагает уступки территорий со стороны Украины.