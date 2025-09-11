Зеленский заявил, что ни у кого не хватит ракет для уничтожения всех БПЛА России

Фото: ТАСС/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни у кого в мире нет такого количества ракет, чтобы сбивать все возможные российские беспилотники.

"Ракета, которая стоит миллион, какой бы она ни была, просто не может сбивать дроны, которые стоят десятки тысяч долларов, даже если это 100 тысяч долларов", – пояснил он на брифинге, который показал в эфире один из украинских телеканалов.

Зеленский предложил Европе совместную программу финансирования для развития производства дронов-перехватчиков. По его мнению, к этому вопросу нужно подходить быстро, чтобы "бюрократические процессы не мешали". Украина открыта для такой работы, добавил он.

Ранее Зеленский обвинил международное сообщество в том, что Россия до сих пор не подверглась "жесткой реакции мировых лидеров". По его словам, русские "проверяют границы возможного" и внимательно следят за действиями вооруженных сил НАТО.