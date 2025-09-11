Стубб заявил, что провел на прошлой неделе больше времени с Зеленским, чем с женой

Фото: ТАСС/AP/Evgeniy Maloletka

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что на прошлой неделе провел больше времени с украинским лидером Владимиром Зеленским, чем с собственной женой. Его слова передает РИА Новости.

В ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины в Киеве глава Финляндии указал, что на прошлой неделе они с Зеленским провели четыре дня в Дании, где проходила встреча в формате Северо-Балтийской восьмерки.

До этого они были в Париже на встрече "коалиции желающих", а уже в четверг, 11 сентября, Стубб и Зеленский снова встретились в рамках официального визита президента Финляндии в Киев.

Финский лидер также добавил, что его супруга прибыла на Украину раньше него.

Ранее Стубб выразил опасение, что Запад может проиграть странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По его словам, ШОС пытается подорвать единство Глобального Запада.

Он также уточнил, что не согласен с подходом многополярности и выступает за "многосторонность" в международном сотрудничестве.