08 сентября, 12:40

Политика
Helsingin Sanomat: Стубб не поедет в США на встречу с Трампом по Украине

Стубб не поедет в США на встречу с Трампом по Украине – СМИ

Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Президент Финляндии Александр Стубб не поедет в Вашингтон на встречу с американским лидером Дональдом Трампом для обсуждения мирной сделки по Украине, сообщает "Московский комсомолец".

Трамп заявлял, что лидеры ряда стран Европы посетят США в начале недели. По информации СМИ, Стубба на встрече не будет.

Ранее президент Финляндии подчеркивал, что Россия не будет диктовать Европе и США условия относительно гарантий безопасности для Украины. По его словам, союзники Киева приступили к обсуждению деталей того, как будут реализованы данные гарантии.

Кроме того, он уверял, что отношения между РФ и Финляндией возобновятся после завершения конфликта на Украине. Он объяснил, что у стран есть общая история, а у Финляндии есть будущее с Россией. Однако сейчас ситуация между государствами очень сложная.

