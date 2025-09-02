Президент Финляндии Стубб заявил о победе страны в войне с СССР в 1944 году

Фото: AP Photo/Christophe Ena

Финляндия "одержала победу" в войне с СССР в 1944 году, заявил финский президент Александр Стубб в интервью изданию The Economist, передает "Газета.ру".

"Мы все еще чувствуем, что победили, потому что сохранили нашу независимость", – отметил он, комментируя договор, подписанный с Советским Союзом в 1944-м.

Финляндия, несмотря на статус полного нейтралитета и заявления о дружбе, все же вступила в НАТО, которое рассматривает РФ как противника, сообщил ранее министр иностранных дел МИД РФ Сергей Лавров.

Он уточнил, что финские власти подписали договор, в котором говорилось, что ни СССР, ни Финляндия никогда не будут вступать в организации, направленные против другой договаривающейся стороны. По его словам, после окончания Второй мировой войны Хельсинки долго находились в благоприятных условиях для экономического развития, что стало возможным благодаря поставкам российских энергоносителей и сотрудничестве с Советским Союзом, а затем – Россией.