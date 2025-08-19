Лавров напомнил Финляндии о ее вступлении в НАТО вопреки договору с СССР

Фото: kremlin.ru

Финляндия, несмотря на статус постоянного нейтралитета и многочисленные заявления о дружбе и добрососедстве, все же вступила в НАТО, которое рассматривает Россию как противника. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24".

"Они (финские власти. – Прим. ред.) подписали договор, в котором было сказано о вечном нейтралитете, о том, что никто – ни Советский Союз, ни Финляндия – никогда не будут вступать в структуры, направленные против другой договаривающейся стороны", – напомнил дипломат.

Министр подчеркнул, что после окончания Второй мировой войны Финляндия на протяжении многих лет находилась в благоприятных условиях для экономического развития и решения социальных проблем, что стало возможным благодаря поставкам российских энергоносителей и сотрудничеству с СССР, а затем – с Российской Федерацией.

Отдельно Лавров отметил, что процветанию страны также способствовало развитие финского бизнеса именно на территории России.

"Те блага, которые Финляндия получала за счет вот этих особых отношений с нашей страной (особых в силу того, что она приняла решение о нейтралитете), были в одночасье просто выкинуты в мусорную яму", – заключил дипломат.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб сравнил текущую ситуацию на Украине с положением своей страны в 1944 году. При этом, отвечая на вопрос журналиста о том, подразумевал ли он, что Киев должен пойти на территориальные уступки по аналогии с Хельсинки, политик категорически это отверг.

За последние полгода Финляндия выдворила 90 россиян, в том числе 16 человек, которые были депортированы под конвоем. Всего за этот период были высланы 1,4 тысячи человек, что на 31,7% больше, чем в 2024 году. Причиной, по мнению местных правоохранителей, стало усиление контроля за общественным порядком.

При этом депортация под конвоем осуществлялась в отношении тех, кто не хочет добровольно выезжать из страны, а также для тех, кто совершил тяжкое преступление или не имеет легального статуса. На этом фоне в марте российские беженцы организовали в Хельсинки акцию протеста против действий миграционной службы. По их сведениям, они отказывают 94% соотечественникам, которые ищут убежище.