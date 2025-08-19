Захарова назвала адом слова Стубба об урегулировании конфликта на Украине

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале сочла адом слова финского президента Александра Стубба об урегулировании конфликта на Украине. Он сравнил его с Московским перемирием, подписанным в 1944 году между СССР и Финляндией, передает RT.

Захарова уточнила, что во время Второй мировой войны Финляндия воевала против Советского Союза, в том числе на стороне нацистов. С ее слов, в 1944 году Хельсинки изменили позицию только под давлением Красной армии.

По словам дипломата, если Стубб решит действовать как в 1944 году, то ему нужно выступать против своих недавних союзников-нацистов и "начинать бить киевский режим".

На встрече с президентом США Дональдом Трампом, главой Украины Владимиром Зеленским и лидерами Евросоюза в Вашингтоне Стубб сравнил ситуацию на Украине с положением Финляндии в 1944 году. Потом, отвечая на вопрос журналиста о том, подразумевал ли он, что Киев должен пойти на территориальные уступки по аналогии с Хельсинки, Стубб это отверг.

По словам финского президента, в 1944 году Финляндия была одной из сторон конфликта и "не имела выбора". Она сохранила независимость, но утратила часть суверенитета и территории, сказал Стубб.