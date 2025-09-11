Зеленский обвинил мировое сообщество в бездействии перед Россией

Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил мировое сообщество в том, что Россия все еще не столкнулась "с жестокой реакцией мировых лидеров". Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеграм-канал украинского лидера.

"Русские проверяют границы возможного. Они проверяют реакцию. Они внимательно следят за тем, как действуют вооруженные силы НАТО: что они могут делать, а чего пока не могут", – написал Зеленский.

Кроме того, он напомнил, что у Белоруссии начались совместные военные учения с Россией. По мнению украинского президента, это часть "плана подготовки". Однако Зеленский не уточнил, что имеет в виду.

В то же время глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас рассказала в интервью ряду СМИ, что вооруженный конфликт на Украине может продлиться еще два года, передает радио "Комсомольская правда".

Она также пожаловалась на то, что усилия, направленные на достижение мира, в том числе президента США Дональда Трампа, не принесли никаких усилий. По словам Каллас, при "пессимистичном сценарии" Украине придется уступить России свои территории.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что Трамп не видит смысла в экономической изоляции РФ. По его словам, в случае урегулирования украинского конфликта глава Белого дома открыт к продуктивным договоренностям с Москвой в сфере экономики.

Вэнс добавил, что после достижения мира США смогут получить "очень продуктивные экономические отношения" и с Россией, и с Украиной.

