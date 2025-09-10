Вэнс заявил, что Трамп не видит смысла в экономической изоляции России

Фото: 123RF/tennesseewitney

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не видит смысла в экономической изоляции России. Об этом американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил в эфире телеканала One America News Network.

"Президент был откровенен как с европейцами, так и с россиянами относительно того, что он не видит смысла в экономической изоляции России, если не считать (такой целью. – Прим. ред.) продолжение конфликта. Он хочет, чтобы люди перестали умирать", – поделился политик.

По его словам, в случае урегулирования украинского конфликта глава Белого дома открыт к продуктивным договоренностям с Москвой в сфере экономики.

"Я думаю, что президент абсолютно прав в том, что, когда мы добьемся мирного урегулирования, мы можем получить очень продуктивные экономические отношения как с Россией, так и с Украиной", – заключил Вэнс.

Ранее американский лидер заявлял, что урегулирование конфликта осложнилось из-за ненависти между Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским. Трамп при этом решительно настроен на завершение кризиса.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что администрация США во главе с Трампом начинает слышать Россию о первопричинах конфликта на Украине.