ВОЗ заявила о рекордном недельном приросте числа заражений коронавирусом в мире

Фото: AP/TASS/Pavel Golovkin
В мире зафиксирован новый недельный антирекорд случаев заражений коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает сайт Всемирной организации здравоохранения.
Сообщается, что за 7 дней был зафиксирован 4 060 891 новый случай коронавируса. При этом за неделю скончался 67 221 пациент с COVID-19.
Ранее за предыдущие 7 дней в мире выявили 3 977 223 новых заболевших, а также зафиксировали 59 699 летальных исходов.
В ВОЗ выразили мнение, что статистика роста заболеваемости за прошлую неделю свидетельствует о "замедлении глобальных темпов" пандемии.
Наивысшая тенденция к снижению показателей заболеваемости зафиксирована в Европейском регионе и в Юго-Восточной Азии. При этом в Северной и Южной Америке за минувшую неделю темпы роста заболеваемости и смертности увеличивались.
В Африке на прошлой неделе были зарегистрированы самые высокие среди регионов темпы роста заболеваемости (на 15%) и смертности (на 30%). В США число заразившихся увеличилось более чем на 1,1 миллиона.
В России за последние сутки выявили 24 326 новых случаев коронавируса. При этом бессимптомное течение болезни зафиксировано у 5 230 заболевших.
В России выявили 24 326 новых случаев коронавируса
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