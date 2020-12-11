Эпидемиолог заявил об отсутствии альтернативы маскам в борьбе с COVID-19

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Ношение масок на данный момент является единственным способом защиты от COVID-19, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов эфире телеканала "Россия 24".

"Используя индивидуальные средства защиты, мы защищаем и себя, и окружающих. Их ношение не имеет альтернативы в настоящий момент, пока 90% не получили вакцину", – сказал Горелов.

Специалист пояснил, что вирус живет внутри человеческого организма, а окружающая среда не имеет большого значения для его распространения. В качестве примера Горелов назвал ситуацию, когда эксперты ожидали прекращения передачи инфекции летом, однако этого не произошло.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов сообщил, что риск заразиться коронавирусом на улице в морозную погоду практически отсутствует. Также эксперт предупредил, что ношение масок на улице зимой скорее вредно, поскольку в них скапливаются испарения, которые содержат большое количество микробов и затрудняют дыхание.