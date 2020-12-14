Терапевт объяснил, как правильно носить маски зимой

Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik рассказал, что нужно учитывать при ношении защитной маски зимой.

Специалист заметил, что при наступлении холодов многие стали использовать маску не только как барьер для распространения вируса, но и как дополнительное средство утепления. Врач напомнил, что в таких случаях нельзя забывать о правилах ношения средства защиты.

"Любую маску нужно сразу же менять, если она промокла от снега и там скопился конденсат. Зимой из-за нашего теплого выдоха на ней даже может образоваться наледь", – сказал Водовозов.

Эксперт также пояснил, что респираторы с клапаном подходят не всем людям. По его словам, их рекомендуется носить только переболевшим или привитым.

"Данные средства изначально были предназначены для здоровых людей, так как воздух из клапана не фильтруется. В противоположных случаях рекомендуется использовать те респираторы второго класса защиты, у которых нет клапана, там воздух фильтруется на вдох и выдох", – пояснил врач.

Ранее исследователи из США выяснили, каким уровнем эффективности обладают разные виды масок для защиты от COVID-19. По данным ученых, самыми эффективными в защите от вируса являются респираторы N95 – их уровень защиты был оценен в 98%.