Еще около 400 тысяч медицинских масок закупило Мострансавто для сотрудников

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Мострансавто совершило очередную закупку медицинских масок для сотрудников предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

На этот раз количество средств индивидуальной защиты составило около 400 000 штук.

Суммарно предприятие приобрело уже более 3,1 миллиона масок. Из них израсходовано порядка 2,4 миллиона.

Ранее, в октябре этого года, сообщалось, что в Москве усилят контроль за соблюдением перчаточно-масочного режима в общественном транспорте. Рейды проводили на всех станциях метро, а также в автобусах, электробусах, трамваях и на МЦД.

Также сообщалось, что пассажиров не пустят в транспорт в Москве без маски и перчаток, даже если они оплатили проезд, а контроль за масочно-перчаточным режимом в транспорте усилят – проверки станут чаще, в них будут участвовать правоохранительные органы.

