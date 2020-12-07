Более 30 тыс нарушителей масочного режима выявили на прошлой неделе в России

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Свыше 30 тысяч протоколов составлено в регионах РФ за нарушение масочного режима на прошлой неделе. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.

"Масочный режим введен во всех субъектах РФ, но за прошедшую неделю за нарушение масочного режима составлено более 30 тысяч протоколов об административном правонарушении", – сказала Попова.

Ранее сообщалось, что более 174 тысяч нарушений масочно-перчаточного режима выявили в Москве с начала осени. Специалисты проводят регулярные рейды по соблюдению данного режима в магазинах, торговых и развлекательных центрах, в общественном транспорте, кафе, ресторанах, фитнес-центрах, кинотеатрах и театрах, а также в других общественных пространствах.

На выходных Роспотребнадзор опечатал клуб Adrenaline Stadium за нарушение антиковидных мер во время концерта. Сообщалось, что во время выступления музыкального коллектива сотрудники зала не обеспечили контроль за соблюдением соцдистанции, а также масочно-перчаточного режима посетителями мероприятия.

