Роспотребнадзор опечатал кальянную FABULA в ТиНАО за нарушение антиковидных мер

Фото: управление Роспотребнадзора по г. Москве
Специалисты Роспотребнадзора опечатали кальянную FABULA в ТиНАО за нарушение мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.
"Предпринимателем в нарушение указа мэра Москвы предоставлялась услуга курения кальяна. Кроме этого, в кальянной не проводилась дезинфекция кальянов и трубок, обработка контактных поверхностей после обслуживания каждого клиента, отсутствовали дезинфицирующие средства для профилактической дезинфекции помещений", – приводит Агентство "Москва" сообщение ведомства.
Также специалисты установили, что в помещениях не проводилось обеззараживание воздуха. В заведении не организовали сбор и утилизацию использованных средств индивидуальной защиты, а сотрудники кальянной не смогли представить медкнижки и результаты теста на COVID-19.
"В отношении ИП Вартанян Н. Ю. составлены протокол об административном правонарушении и протокол о временном запрете деятельности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ", – говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что материалы проверки направлены в Щербинский районный суд для решения вопроса о приостановке деятельности на срок до 90 суток.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор опечатал помещение кальянной в центре столицы за нарушение мер профилактики коронавируса. Как рассказал главный специалист – эксперт столичного управления ведомства Шамиль Мустафаев, речь идет о заведении "Мята Platinum" в доме 5 на Цветном бульваре. В заведении не обеззараживали воздух и поверхности. Кроме того, не было дезинфекционных средств и сотрудников для уборки – владельцы кальянной приглашали работников соседнего ресторана.
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