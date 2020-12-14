Названы самые популярные детские новогодние наряды

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В 2020 году популярными детскими новогодними нарядами стали костюмы зайчика и снеговика, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на исследование, проведенное специалистами сервиса объявлений "Авито".
Уточняется, что костюмы зайчика и снеговика выбрали 5% и 3% покупателей соответственно. На третьем месте расположились образы елочки и гнома (2%).
Наряды Петрушки, медведя, пирата, снежинки, Человека-паука, принца или принцессы заняли по 1% от общего спроса покупателей.
Самый популярный образ – костюм зайчика – оказался и наиболее дорогим. За него придется заплатить в среднем 1,5 тысячи рублей, что на 50% дороже, чем в 2019 году. Средняя цена за наряд снеговика дешевле, она составляет в среднем 500 рублей. В такую же цену предлагают костюмы гнома и Петрушки.
За костюмы снежинки, медведя, принца или принцессы придется отдать в среднем 800 рублей, за костюм Человека-паука – 700 рублей, наряды елочки и пирата в среднем стоят по 600 рублей.
Ранее аналитики сервиса "Яндекс.Маркет" изучили потребительский спрос в декабре 2019 года и составили список наиболее популярных подарков на Новый год. Исследование установило, что самыми популярными у россиян предновогодними покупками являются электроника и товары для дома.
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